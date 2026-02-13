Cumhurbaşkanı Erdoğan "Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni"nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2002'de 190 olan yurt sayısını bugün 880'e çıkardıklarını, yatak kapasitesini 182 binden 1 milyona getirdiklerini, başvuran her öğrenciye burs veya kredi imkanı sağladıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, uzun yıllar Türkiye'nin kanayan yarası olan yurt sorununu yürüttükleri projelerle çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Erdoğan, "2002'de 190 olan yurt sayımızı bugün 880'e çıkardık. Yatak kapasitemizi 182 binden aldık, 1 milyona getirdik. Başvuran her öğrencimize burs veya kredi imkanı sağlıyoruz. Geçen ay müjdesini verdiğimiz Gençliğin Üretim Çağı Programı'yla genç arkadaşlarımızın iş hayatına katılma süreçlerinde de yanlarında oluyoruz." dedi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde 2021 yılında kurdukları Hukuk Fakültesinin bu sene ilk mezunlarını vereceğini kaydeden Erdoğan, daha evvel izole bir bölgede bulunan hazırlık okulunun yer problemini çözmek için Anadolu Hisarı Kampüsü'nü Boğaziçi Üniversitesi'ne kazandırdıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün iki önemli müjde paylaşacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Geçen yıl depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi'ni çok yakın bir zamanda inşallah yeniden inşa ediyoruz. 2 milyar lira yatırım değeri olan yeni kütüphanemiz üniversitemiz ve öğrencilerimiz için şimdiden hayırlı olsun. Önümüzdeki sene ise 3 milyar liralık bir yatırımla Boğaziçi Üniversitesi'ne tam teşekküllü ve modern bir laboratuvar binası kazandıracağız. Bu yatırımlarımız da aynı şekilde şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

Üniversiteler için çalışmaya, gençler için üretmeye, "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine doğru koşar adımlarla ilerlemeye devam edeceklerine dikkati çeken Erdoğan, yurtların bir kez daha hayırlı olmasını diledi.

Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı ile üniversite yönetimini tebrik eden Erdoğan, "Boğaziçi Üniversitemizden yakaladığı ivmeyi sürdürmesini, doğru bildiği yolda kararlılıkla ilerlemesini bekliyor, açılış törenimize iştirak eden tüm misafirlerimize tekrar teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.

Programdan notlar

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Boğaziçi Üniversitesi'nin vizyonuna ilişkin tanıtım filmi gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, konuşmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci tarafından celi talikle yazılan "İlim ikidir, beden ilmi ve din ilmi." şeklindeki hadisi şerifin yazılı olduğu tablo takdim edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, kurdele kesimi öncesinde programda dua etti.

"İnşallah süratle yeni konferans salonumuzu bitirelim"

Duanın ardından konuşan Erdoğan, "Burası 400 kişilik bir salon. Rektörümüze de söyledik. Valimize de gerekli talimatı verdik. Büyükçe bir konferans salonunu Boğaziçi Üniversitemize yakışır şekilde, bir seneyi geçmeyecek şekilde yapalım, bitirelim. Valimizden de sözünü aldık. Boğaziçi Üniversitesinin para babaları da bayağı fazla zaten. Onların da destekleriyle inşallah süratle yeni konferans salonumuzu bitirelim ve Boğaziçi Üniversitemize inşallah teslim edelim." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, hitabının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, bazı AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, bazı AK Parti milletvekilleri ve yurtların yapımında katkısı olan bağışçılarla birlikte açılış kurdelesini kesti.