Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres'i resmi törenle karşıladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Guterres görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı