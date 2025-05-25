Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz sandığa kadar değil son nefese kadar yol ve kader arkadaşlığı yapan bir kadroyuz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz sandığa kadar değil son nefese kadar yol ve kader arkadaşlığı yapan bir kadroyuz'
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz sandığa kadar değil son nefese kadar yol ve kader arkadaşlığı yapan bir kadroyuz" "AK Partili kadrolar olarak, daha fazla çalışarak, daha fazla gayret göstererek, seleflerimizden aldığımız bayrağı yükseklere taşıyacağız" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz sandığa kadar değil son nefese kadar yol ve kader arkadaşlığı yapan bir kadroyuz"

"AK Partili kadrolar olarak, daha fazla çalışarak, daha fazla gayret göstererek, seleflerimizden aldığımız bayrağı yükseklere taşıyacağız"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Her Mahallesiyle İstanbul programında açıklamalarda bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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