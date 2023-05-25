Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz neyi başardıysak CHP'ye rağmen başardık'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkede kadınlarımızın ve her bir vatandaşımızın özgür ve eşit bir şekilde yaşamasını sağlayacak adımları zaten biz attık. Ama bu adımların karşısında her zaman biz CHP'yi bulduk. CHP'nin engelleme girişimleriyle mücadele ede ede bugünlere geldik. Biz neyi başardıysak CHP'ye rağmen başardık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal D- Cnn Türk ortak yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"28 Mayıs günü oy vermek için vatandaşa 'Hizmete bakacaksınız.' diyorsunuz, 'güçlü Türkiye imajı' diyorsunuz, bir de 'Hizmet' diyorsunuz." değerlendirmesi üzerine Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar" yaklaşımıyla hazırlanan AK Parti seçim beyannamesini göstererek bunun Türkiye Yüzyılı'nın yol haritası olduğunu, bu yol haritasını hayata geçireceklerini söyledi.

Erdoğan, artık yeni yeni bazı adımlar atmaları gerektiğini belirterek "Hiçbir zaman eğitimi bir kenara koyamayız. Sağlığı bir kenara koyamayız. Ulaşımı, enerjiyi, tarımı bunları bir kenara koyamayız. Ama hepsinden öte bir terörle mücadele anlayışımız var. Bu terörle mücadeleyi bir defa bir kenara koyamayız. Şunu da çok açık net söyleyeyim. Terör örgütleriyle olan mücadelemizde biz çok çok iyi bir konuma geldik." dedi.

Eskiden Diyarbakır'da akşam sokağa çıkılamadığını söyleyen Erdoğan ancak şimdi bu kentte akşam gençlerin beraber kafeteryalarda, restoranlarda rahat rahat gezebildiğini, oturup kalkabildiğini dile getirdi.

Erdoğan, buralara durup dururken gelinmediğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bu terörle olan mücadelenin neticesinde geldi. Çok daha önemlisi, bu bölgelere yatırım olmuyordu. Şimdi bu bölgelere yatırım başladı. Bu yatırım nereden başladı? Terör korkusu yatırımcıdan bir kenara çekilince, yatırımcı da 'Benim için artık sağlıklı bir zemin oluştu. Ben şimdi burada gider yatırımımı yapabilirim.' diyor. Bu süreç başladı. Onun için de tabii terör örgütlerinin defalarca destek aldığı aday vardı. Diğer tarafta 21 yıldır Türkiye'yi her alanda bir üst lige taşıyan ehil kadrolar var. Şimdi 21 yıllık kazanımlara bakarak ben inanıyorum ki bölge insanları da buralarda yatırımlara girecektir."

Savunma sanayinde de Akıncı'ya, Kızılelma'ya, Togg'a bakılacağını aktaran Erdoğan vatandaşların bütün bunlara bakarak adımlarını atacağını dile getirdi.

Bu saydıklarının aslında bir millileşme olduğu, insanların da bunları gurur kaynağı olarak gördüğü belirten Erdoğan, "Şimdi işte diyorlar artış orada var. O işte buradan geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz kazandığımızda bir defa bu ülkede kimse kaybetmeyecek"

"Biz kazanırsak hiç kimse kaybetmeyecek." sözleri hatırlatılan Erdoğan, kimleri kastettiğinin sorulması üzerine, bu sözlerle tüm milleti kastettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendileri kazandığında bu ülkede kimsenin kaybetmeyeceğini vurgulayarak "Çünkü herkes rahat bir şekilde yatırımsa yatırımını yapacak, istihdamsa istihdamını sağlayacak. Yani bizde 'Turizmciler asla yatırım yapamaz.' diye bir şey yok. Turizmin en büyük yatırım dönemi bizim dönemimiz olmuştur." diye konuştu.

Turizmde hedefi 100 milyar dolar olarak koyduklarını vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti:

"Sağ olsun Mehmet Bey, başarılı bir bakan arkadaşım olarak hakikaten çok ciddi performans ortaya koydu. Sektörün de içinde olması hasebiyle, sektörde ciddi sıçramalar oldu. Kovid'ler, bütün bunlara rağmen, biz onlarla beraber bu yolu yürüdük ve şu ana geldik. Seçim dönemi tabii ayrı, icraat dönemi ayrı ancak siyasetin doğasında rekabet var ve bu olmalıdır. Biz bu rekabeti de ne yaptık? Her alanda teşvik ettik. Şimdi tabii bunu siz teşvik edince, buna yönelik bazı teşvik primlerini de siz onların önüne koyarsanız, o zaman tabii yarış başlar. Bu yarış bize Türkiye'de ciddi manada her alanda adımlar atılmasını getirdi."

"Biz milletimizi kucaklamaya devam edeceğiz"

Erdoğan, "Siz kazanmazsanız, öyle bir olasılık olursa, o zaman kimler kaybedecek?" sorusuna da "Şimdi varsın birileri gerilimle, kutuplaştırmayla, yani siyaset dilini zehirlemek suretiyle yol almaya çalışsın. O bizi ilgilendirmiyor. Biz milletimizi kucaklamaya devam edeceğiz. Bu bizim aynı zamanda kültürümüzden de gelen bir anlayış. Buradan taviz veremeyiz. Bunun için de Allah'ın izniyle 28 Mayıs'ta biz kazanırsak 85 milyonun her bir ferdi kazanacak." yanıtını verdi.

"Oy vermeyen de mi kazanacak?" sorusuna karşılık Erdoğan şöyle konuştu:

"Veren, vermeyen... Yani biz burada kalkıp da sandıkta sen bana oy verdin mi, vermedin mi, yani bunu ayrıştıracak halim yok. Bunları tefrik edecek halimiz de yok. Önemli olan o akşam sandıktan ne çıkacak. Şimdi burada sayın Kılıçdaroğlu kazanırsa terör örgütleri kazanacak. Bu da çok açık. Londra tefecileri kazanacak. Kendisi de söylüyor bunu zaten. Ben söylemiyorum. Amerikalı şirketler kazanacak. Bu noktada da birlik ve dirliğimize kastedenlere diyorum ki fırsat vermememiz lazım. Dergi kapaklarından millete ayar verenleri gördünüz değil mi? Alman dergilerinden, Fransız, İngiliz bütün bu dergiler... Bunların Erdoğan'la ne işi var? Onlara sormak lazım 'Sen kaç kere Erdoğan'la bir araya geldin?' Erdoğan'ın onlara bakış açısını gayet iyi bildikleri için bundan dolayı da tabii Erdoğan'ın kaybetmesi lazım. Bunu kimler diyor aynı zamanda? Terör örgütleri diyor. Demek ki bunlar terör örgütleriyle aynı yerden ayar alıyorlar, aynı yerden ayar veriyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletin onlara gereken dersi ve cevabı pazar günü vereceğini dile getirdi.

"Halen topluma umut vermek yerine negatif bir siyasi söylem kullanıyorlar"

Erdoğan, seçimlerde hayal kırıklığına uğraması muhtemel seçmenlere ne mesaj vermek istediğinin sorulması üzerine milletin her bir ferdinin siyasi tercihi ne olursa olsun kendisi için kıymetli olduğunu söyledi.

Başbakan ve cumhurbaşkanı olarak 21 yıl, bunun öncesinde de İstanbul gibi bir şehirde belediye başkanı olarak halkla her zaman iç içe olduğunu kaydeden Erdoğan şöyle konuştu:

"Tabii muhalefet partilerine gönül veren vatandaşlarımın morallerini de biz bozmadık, bozmayız da. Böyle bir derdimiz yok. Bu kardeşlerimize hayal kırıklığı yaşatanlar sadece ve sadece gönül verdikleri partinin yöneticileridir. Ne diyorlar? 'Cehennemin kapısı', 'Dipsiz karanlık', 'Ceberut', 'Yıkacağız', 'İzin vermeyeceğiz', 'Kapatacağız'. Bu kelimeleri her gün kullanan birinin psikolojisinin iyi olması mümkün değil. Bunu şimdiye kadar tüm seçimlerde yaptılar. Şimdi de yapıyorlar. Bırakın millet yani dürüst davranmayı sizden öğrenmesin. Benim milletim zaten dürüsttür. Nerede, ne zaman, nasıl oy vereceğini de gayet iyi bilir. Bunlar maalesef toksik ilişkiler kurdular. Tabii bu ilişkiler ne yazık ki işi buralara getirdi, getiriyor. Halen topluma umut vermek, umut açıklamak, ufuk çizmek yerine negatif bir siyasi söylem kullanıyorlar. Biz bundan kaçıyoruz. Arkadaşlarıma da onu söylüyorum. Sakın. Biz pozitif yaklaşım içinde olacağız. Bunların yaptığını aynı dille biz yapmamalıyız ve yapmayacağız."

"Kadına şiddeti kesinlikle reddeden bir partiyiz"

"Kadınların son seçimi" şeklinde atılan manşet hatırlatılan Erdoğan, "Kadınla ilgili herhangi bir toplumsal değişiklik ya da yaşamla ilgili bir müdahale söz konusu olacak mı?" sorusuna şu karşılığı verdi:

"Bu manşetleri yazılı veya görsel hangileri attı bilmiyorum. Ancak ben şunu biliyorum. Türkiye'de parlamentoda kadın sayısını artıran en önemli parti AK Parti'dir. Bugüne kadar artırdık. Son seçimlerde, yani şu andakini söylemiyorum, bizim parlamentoda 17 bayan milletvekilimiz vardı. Bu seçimde de aynı hassasiyeti gösterdik. Bakın en genç bayan milletvekilleri bizim."

Erdoğan, şu an en genç kadın milletvekillerinin 24 yaşında ve 2 fakülte mezunu olduğunu belirterek "Teşkilatın kendi kademelerinden gelmiş bir kızımız. En genç olanlar içerisinde de bunlar şu anda parlamentoda gençlerin adeta temsilcisi konumunda olacaklar. Şimdi biz bunları yaparken bir şeyi hep özümsedik. Neydi o? Bir defa kadına şiddeti kesinlikle reddeden bir partiyiz. Niye? Bizim inancımız, bizim değerler sistemimiz içerisinde kesinlikle yasaklanmıştır. Yani kadına şiddeti ne tavsiye edebilirsiniz ne de onun yanında yer alabilirsiniz. Böyle düşünmek mümkün değil. Dolayısıyla AK Parti'nin içerisinde de kesinlikle mümkün değildir." dedi.

"Biz neyi başardıysak CHP'ye rağmen başardık"

Parlamentodaki kadın sayısını da hep artırmanın gayreti içinde olduklarını aktaran Erdoğan, "Çünkü kadınlarımız şu anda bu toplumun yarısı. Yarısı olduğuna göre kadınlarımızın da parlamentoda temsil noktasında bir yerinin olması gerekiyor. Bu ülkede kadınlarımızın ve her bir vatandaşımızın özgür ve eşit bir şekilde yaşamasını sağlayacak adımları zaten biz attık. Ama bu adımların karşısında her zaman biz CHP'yi bulduk. CHP'nin engelleme girişimleriyle mücadele ede ede bugünlere geldik. Biz neyi başardıysak CHP'ye rağmen başardık." diye konuştu.

Erdoğan, CHP'nin kadınlarla ilgili söylemlerinde samimi olmadığını belirterek şöyle devam etti:

"Hemen parlamentodaki yapılarına bakacaksınız. Hatırlayın, biz başörtüsüne özgürlük düzenlemesini hayata geçirdiğimizde, Kılıçdaroğlu bunun iptali için hemen Anayasa Mahkemesine koştu. Ama şimdi onları inkar ediyor. Çünkü yalandan özgürlükçü pozları kesen Kılıçdaroğlu'nun cemaziyelevvelini biz biliriz. Onu da geçiyorum. Yardımcısı konumunda olan bayan, biliyorsunuz üniversite kapılarında özellikle kızlarımızın başörtüleriyle ilgili olarak, üniversiteye girerken başörtülerini çıkarıp o şekilde alıyorlardı. O odalara da o zamanlar adını da koymuşlardı, ikna odaları. Nur Serter... Şu anda kalkıyor Kılıçdaroğlu diyor ki 'Biz hiçbir zaman işte başörtüsü...' Yahu işte bu senin yanında idi. Bu ikna odalarının müseccel kurucusu o. Kızlarımız ne çileler çekti. Ağlaya ağlaya neler çektiler neler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi kızlarının da imam hatipli olmalarına rağmen aynı sıkıntıyı yaşadıklarını ifade ederek "Kızlarımdan bir tanesini bir arkadaşımın müdür olduğu okula yine bir imam hatip okulu, oraya göndermek suretiyle kızımın orada imam hatipi bitirmesini sağladım. Bana Batılı başbakanlar derdi ya o zaman 'Ya ciddi mi diyorsun?' Nasıl tuhaf bir şeydir." şeklinde konuştu.

(Sürecek)