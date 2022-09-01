Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri, adalet sistemimizi suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmek için uğraşıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin muhalefetin savcılara yönelik çağrılarına üstü kapalı tepki gösterdi. Erdoğan, "Birileri, ülkemizin adalet sistemini, suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmek için uğraşıyor. Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yıl Açılış Töreni'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki dönem adalet sisteminde iyileştirmeler yapılacağına ve avukatların sorunlarının çözülmesi için kanunda değişiklik yapılmasına odaklandıklarına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hukuk sigortası olarak anılan ve değişik ülkelerde uygulaması bulunan 'hukuki himaye sigortası'nı Türkiye'ye de kazandırmayı planlıyoruz" dedi.

"BÖYLE BİR REZİLLİĞE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in son dönemde ortaya attığı rüşvet iddiaları sonrası harekete geçen muhalefetin savcılara yönelik yaptığı çağrılara üstü kapalı şekilde tepki de gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri, ülkemizin adalet sistemini, suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmek için uğraşıyor. Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

"KARANLIK MİHRAKLARIN GÜDÜMÜNDE İSTİKAMET ÇİZİLEN BİR ÜLKE OLMADIĞIMIZI HERKES GÖRECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin, karanlık mihrakların güdümünde istikamet çizilen bir ülke olmadığını herkes görecek, kabul edecek" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

"DİĞER PARTİLERLE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA UZLAŞMA SAĞLAYAMADIK"

Halihazırdaki anayasamız da 1980 darbesinin ardından hazırlanıp yürürlüğe girmiştir. Her ne kadar 1982 anayasasında hem bizden önceki hükümetler hem biz çok sayıda köklü değişiklikler yapsak da sonuçta elimizdeki malzemenin darbe ürünü olduğu gerçeğinden kurtulamıyoruz. Bunun için hükümetlerimiz döneminde çeşitli defalar siyasi partilere yeni anayasa hazırlama çağrısı yaptık. Kimi zaman bu doğrultuda Meclis bünyesinde zayıf da olsa bazı adımlar atılmıştır. Meclis'teki bu çabamızdan diğer siyasi partilerle uzlaşma sağlayamadığımız için sonuç alamadık. Buna rağmen gayretlerimizi sürdürdük."

"40 YIL İÇİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ ÖNEMLİ GÖRÜYORUZ"

Mevcut anayasamızda yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar geçen 40 yıl içinde yapılan değişiklikleri de önemli görüyoruz. Bu çerçevede kendi hükümetlerimiz döneminde hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi konusunda yapılan reform mahiyetindeki düzenlemelerden bazılarını paylaşmak istiyorum."

"HAKİM VE SAVCILAR KURULU'NUN DEMOKRATİK MEŞRUİYETİNİ ARTIRDIK"

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun hem çoğulcu kaynaktan seçilmesini hem de üyelerinin önemli bir bölümünün meclis tarafından belirlenmesini sağlayarak kurulun demokratik meşruiyetini artırdık. Ulusal Yargı Ağı Projesi'ni (UYAP) hayata geçirerek teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yargının hizmetine sunduk. Uzlaştırmacılık ve arabuluculuk sistemlerini kurarak taraflara kolaylık getiren alternatif çözüm yollarını uygulamaya koyduk. İkinci derece yargılama yapan istinafı ülkemize kazandırdık."