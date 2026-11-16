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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben, yetişmesine hayatımı adadığım, yetişmesi için mücadele verdiğim bu gençlikten umudumu asla kesmedim, kesmem ve kesmeyeceğim."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı