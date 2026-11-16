Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben, yetişmesine hayatımı adadığım, yetişmesi için mücadele verdiğim bu gençlikten umudumu asla kesmedim, kesmem ve kesmeyeceğim."

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben, yetişmesine hayatımı adadığım, yetişmesi için mücadele verdiğim bu gençlikten umudumu asla kesmedim, kesmem ve kesmeyeceğim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben, yetişmesine hayatımı adadığım, yetişmesi için mücadele verdiğim bu gençlikten umudumu asla kesmedim, kesmem ve kesmeyeceğim."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
Fon soruşturmasında yeni perde! Özlale sordu, AK Partili Karaaslan sert çıktı

Fon krizinde yeni perde! Karaaslan'ın adı geçti, jet yanıt verdi
Kadir İnanır'ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladı

Miras tartışmasına Orhan Gencebay da katıldı: Her şey onların
Mahsun Kırmızıgül'den milyonluk konser ücretlerine tepki: Herkes beni aramaya başladı

Milyonluk haberler başına iş açtı: Herkes beni arıyor
Fatma Betül Sayan Kaya'nın avukatından olay sözler: Binlerce kişi...54

Fatma Betül Sayan Kaya'nın avukatından olay savunma: Binlerce kişi...
Kuzey Marmara'yı kullananlar dikkat! Ehliyetinizden olabilirsiniz

Kuzey Marmara'yı kullananlar dikkat! Ehliyetinizden olabilirsiniz
Ozan Güven doğum günü partisine damga vurdu! 50 bin TL'lik espri

Ünlü oyuncu pastayla geldi! 50 bin TL'lik esprisi şaşırttı
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik12

Milli Takım yenildi ama o alkışlandı: Olmasaydı...