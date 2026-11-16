Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben, yetişmesine hayatımı adadığım, yetişmesi için mücadele verdiğim bu gençlikten umudumu asla kesmedim, kesmem ve kesmeyeceğim."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben, yetişmesine hayatımı adadığım, yetişmesi için mücadele verdiğim bu gençlikten umudumu asla kesmedim, kesmem ve kesmeyeceğim."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben, yetişmesine hayatımı adadığım, yetişmesi için mücadele verdiğim bu gençlikten umudumu asla kesmedim, kesmem ve kesmeyeceğim."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı