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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Becirovic ve Komsic ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Becirovic ve Komsic ile görüştü
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ve Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ve Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile görüştü.

Erdoğan Dijital Medya'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ve Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile görüştü" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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