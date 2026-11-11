Cumhurbaşkanı Erdoğan, Becirovic ve Komsic ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Becirovic ve Komsic ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ve Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile görüştü.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ve Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile görüştü.
Erdoğan Dijital Medya'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ve Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile görüştü" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı