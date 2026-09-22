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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı’da bir veba gibi yayılan İslamofobi, bu sorunların başında geliyor. Özellikle Müslüman kadınlar ve kız çocukları, son yıllarda daha fazla ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Bazı ülkelerin okullarda uyguladığı başörtüsü yasaklarını, kadınların en temel haklarına yönelik bir s

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı’da bir veba gibi yayılan İslamofobi, bu sorunların başında geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı'da bir veba gibi yayılan İslamofobi, bu sorunların başında geliyor. Özellikle Müslüman kadınlar ve kız çocukları, son yıllarda daha fazla ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Bazı ülkelerin okullarda uyguladığı başörtüsü yasaklarını, kadınların en temel haklarına yönelik bir saldırı olarak görüyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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