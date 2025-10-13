Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barış Zirvesi" için Mısır'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze için düzenlenen "Barış Zirvesi"ne katılmak üzere Mısır'ın Şarm Eş-Şeyh kentine geldi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim saldırısı sonrasında başlayan savaşta, ABD öncülüğünde yapılan anlaşma ile ateşkes ilan edilmişti. İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından Mısır'ın Şarm Eş-Şeyh kentinde Gazze için düzenlenen "Barış Zirvesi" bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık edeceği zirveye katılmak üzere Şarm Eş-Şeyh kentine geldi.

Zirveye 30'dan fazla ülke liderinin katılması bekleniyor

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının detaylarını ve bölgenin geleceğini görüşmek üzere düzenlenen zirveye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan dahil 30'dan fazla ülke liderinin katılması bekleniyor. - ŞARM EL ŞEYH