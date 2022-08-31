Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan turuna çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6-8 Eylül tarihleri arasında Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı ziyaret edecek. Üç gün sürecek programın ana gündemini ülkelerarası ekonomik ve siyasi ilişkiler oluşturacak.

Balkan turu sırasında Saraybosna, Belgrad ve Zagreb'de ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilecek. Özellikle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda yeni anlaşmalara imza atılması bekleniyor.

ENERJİ ALANINDA YENİ İŞ BİRLİKLERİ

Türk iş insanlarının önemli yatırımlarının olduğu Sırbistan'da, Erdoğan'ın temasları sırasında enerji alanında yeni iş birliklerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ocak ayında Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Erdoğan'ı ülkesine davet etmişti. İki ülke arasında 2 milyar dolar olan ticaret hacminin 5 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.

KOSOVA-SIRBİSTAN MESELESİ ELE ALINACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Haziran ayında çıktığı Balkan turunda, Erdoğan'ın uygun bir zamanda Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan üçlü zirvesini gerçekleştirmeyi istediğini söylemişti. Erdoğan'ın üç ülkeyi ziyareti sırasında son dönemde artan Kosova ve Sırbistan arasındaki gerginliğin de ele alınması bekleniyor. Erdoğan, Bosna-Hersek'i ziyaretinde de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü ve istikrarını desteklemeye devam edeceklerine vurgu yapacak.