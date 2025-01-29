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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Ersoy ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Ersoy ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı
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AK Parti grup toplantısının ardından koridorda mikrofon uzatılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un istifası ya da bir görevden alma söz konusu mu?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

Kartalkaya'da meydana gelen büyük yangının ardından, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un istifa edip etmeyeceği konusu kamuoyunun gündemine oturdu. Kartalkaya'daki yangın, 78 kişinin ölümüne neden olurken, Bakan Ersoy'un bu süreçteki tutumu tartışılmaya başlandı.

GRUP TOPLANTISINDA DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin bugünkü grup toplantısında 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili "Kimin sorumluğu, ihmali varsa tekmili birden hesap sorulması için gereken neyse yapmaktan asla çekinmeyeceğiz. Bizim uhdemizde olan bir şey varsa biz soracağız. Cazgırlıkla kimse sorumluluktan kaçamaz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN YANITSIZ BIRAKTIĞI SORU

Grup toplantısının ardından koridorda gazetecilerin mikrofon uzattığı Cumhurbaşkanı Erdoğan "Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un istifası ya da bir görevden alma söz konusu mu?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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