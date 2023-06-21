Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Ziyaret Bahçeli'nin evinde gerçekleşirken, kulislerde liderlerin başörtüsüne yönelik yeni anayasa çalışmasına ilişkin fikir alışverişi yaptığı öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ankara'daki evinde ziyaret etti. Erdoğan'ın muhalefete başörtüsüne yönelik anayasa çağrısı yaptığı konuşmasının hemen ardından Bahçeli ile görüşmesi, liderlerin bu konuyu ele aldığı şeklinde yorumlandı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DUYURDU

Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklama ile duyuruldu. Buna göre ziyaret, Bahçeli'nin konutunda saat 14.00'te gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.