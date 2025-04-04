MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi

Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi
Bahçeli, Genel Merkez'de! Partililere 'Bozkurt' selamıyla karşılık verdi

İşte coşkulu kalabalığın attığı slogana verdiği karşılık
Mezarlığa çakarlı araçla getirildi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı

Bahçeli'nin mezar başında yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin boykot çağrısına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin boykot çağrısına ilk tepki

Bahçeli'nin mesaiye başlaması Erdoğan'a soruldu! Cevabı dikkat çekici

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı çıkışı 66 gün sonra görüntü veren Bahçeli'nin sağlık durumu soruldu. Erdoğan, "Bahçeli'nin sağlığıyla ilgili konuşan yalancı, palavracı tiplerin ne olduğu ortaya çıktı. Az önce telefonda görüştüm. 'Nasılsınız?' diye sordum. Çok iyi olduğunu söyledi. Yapacağımız daha çok şey var" cevabını verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mesaisine yeniden başladı. Partinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret eden Bahçeli, iki ay sonra ilk kez görüntülendi.

PARTİLİLERE BOZKURT SELAMI YAPTI

İstirahati sonrası ilk olarak MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarına ziyarette bulunan Bahçeli, duanın ardından Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı. Devlet Bahçeli, kabir ziyaretinin ardından Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni hizmet binasına geçti. Burada Bahçeli'nin aracını güller atarak karşılayan sevenleri "Durma ilerle evlatların seninle", "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları attı. MHP lideri daha sonra MHP Genel Merkezi'ne geçti. Bahçeli'yi burada çok sayıda partili karşıladı. MHP lideri, bina içinde partilileri Bozkurt Selamı ile selamladı.

"AZ ÖNCE KENDİSİYLE GÖRÜŞTÜM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin soruya, "Bunlar hep yalancı, palavracı tiplerin ne olduğu ortaya çıkıyor. İşte gördüğünüz gibi şu anda rahmetli Türkeş'e karşı sürekli vecibesini yerine getiren Devlet Bey, yine aynı şekilde vecibesini yerine getirdi. Az önce ben de kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptım. Aynı şekilde ben de rahmetli Türkeş'e duamızı yaptığımızı kendilerine söyledim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Bizler her zaman bu ülkeye bu millete her türlü faydası olan, hizmeti olan büyüklerimizin yanında olduk, yanında olmaya da devam edeceğiz. Allah Devlet Bahçeli dostumuza sağlık, sıhhat, afiyet versin. Şu anda da nasıl sağlığınız diye sorduğumda aldığım cevap; "Gayet iyiyim, bugün de vecibemizi yerine getirdik" dediler. Rabbim sağlık, sıhhat afiyet versin çünkü yapacağımız daha çok şey var." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin mesaiye başlaması Erdoğan'a soruldu! Cevabı dikkat çekici
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıcello:

doğru diy daha apoyla karpuz keseceklerdi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.