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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın "Avrupa bize aferin diyecek" sözlerine çok kızdı: Yazıklar olsun

Politika Haberleri

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, Altılı Masa'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni için "Avrupa görecek, 'Aferin Türkiye'ye' diyecek" sözlerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yazıklar olsun sana" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan dün katıldığı bir canlı yayında, 6'lı Masa'nın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ne ilişkin görüşlerini açıklayarak, "Bütün Avrupa'dan bunu izliyorlar. Ben Davos'taydım, kaç tane gazeteci gelip bana sordu 'Ne yapıyorsunuz?', onların hepsine bunları anlattım. Dediler ki çok güzel bir şey. Şimdi Avrupa'dan da bakacaklar 'Aferin Türkiye'ye' diyecekler" ifadelerini kullandı. Babacan'ın bu sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan eleştiri geldi.

"KENDİLERİNE RAKİP İSTEMEYEN BATI'YA SELAM GÖNDERİYORLAR"

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6'lı Masa'nın mutabakat metnine ilişkin, "Açıkladıkları metinde herkese selam veriyorlar. HDP'ye selam veriyorlar. Kamudan uzaklaştırılan FETÖ'cülere ve PKK'lılara selam veriyorlar. Kendilerine rakip istemeyen, ülkemizin güçlenmesini istemeyen Batı'ya selam gönderiyorlar" dedi.

"SEN BATI'NIN 'AFERİN' DEMESİNE MUHTAÇ MISIN"

Babacan'ın sözlerini adını anmadan eleştiren Erdoğan, "İçlerinden birisi çıkıp 'Batı bize aferin diyecek' diyor. Yazıklar olsun. Sen Batı'nın 'Aferin' demesine muhtaç mısın?" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Ali Babacan Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

KUL HAKKI:

Bunlar cumhur ittifakına çalışıyor . Bu söylemi çocuk yapmaz be. Yılların siyasetcisi nasıl yapar.

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osmanlı:

AB ve ABD emp. büyük bir güçle karşı direnen iki lider var. ERDOGAN VE BAHCELI. Bu memleketi bağımsız güçlü bir ülke haline getirmek için, rahatı için 3.5 kuruşa kendi benliğini satanlara karşı tek güç halinde 6 masaya ve bildirimlerine direnmek için CUMHUR diyoruz..

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Hamit Gündoğdu:

Sarayın günlük masrafı 18 milyon TL ye çıkmış. Bu hesaba elektrik, Su, ısınma giderleri ve saray dışındaki masraflar dahil değildir diye düşünüyorum. Sahi bu kadar masraf sarayda çok çok fazla değil mi? Unutmadan söyleyeyim Avrupa'nın buna aferin diyeceğini zannetmiyorum.deseydi derdi zaten

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