Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk de katıldı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk de hazır bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika