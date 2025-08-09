Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İKİLİ İLİŞKİLER İLE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular ele alındı.

AZERBAYCAN İLE ERMENİSTAN ARASINDA İMZALANAN DEKLARASYON

Görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış yolunda sağlanan ilerlemelerin memnuniyet verici olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tesisi hedeflenen kalıcı barış ve istikrar ortamının tüm bölgenin huzur ve istikrarına da katkı sağlayacağını ifade etti.

"TÜRKİYE GEREKLİ DESTEĞİ VERMEYİ SÜRDÜRECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu hedef doğrultusunda gerekli desteği vermeyi sürdüreceğini aktardı.