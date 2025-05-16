Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesinde aile fotoğrafına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesinde aile fotoğrafına katıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'nde liderlerle birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'nde liderlerle birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Opera Binası'nda yapılan karşılama töreninin ardından liderler ile aile fotoğrafı çektirdi. Erdoğan'ın sağında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, solunda Almanya Başbakanı Friedrich Merz yer aldı. Erdoğan fotoğraf çekiminin öncesinde Almanya Başbakanı Merz ile ayaküstü sohbet etti.

Liderler aile fotoğrafının ardından zirvenin genel oturumunun gerçekleştirileceği Avrupa Evi'ne geçti. - TİRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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