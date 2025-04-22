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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset'i Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset'i Kabul Etti
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset'i kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ve beraberindeki heyet ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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