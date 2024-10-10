Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta Resmi Ziyarette Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Arnavutluk'ta Cumhurbaşkanı Bajram Begaj tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ilk durağı kapsamında Arnavutluk'a geldi. Başkent Tiran'da bulunan Mother Teresa Havalimanı'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılama kıtasını selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyetlerin tanıtıldığı resmi karşılama töreninin ardından Begaj ile ikili görüşmeye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Arnavut mevkidaşı Begaj ile heyetlerarası görüşmeye başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk temasları kapsamında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yla ikili görüşme gerçekleştirecek. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı'na da katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmaların imza törenine geçecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Son olarak da 2015 yılında temeli atılan Namazgah Camii Açılışı'na katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk temaslarını tamamlayarak Sırbistan'a geçecek.

Balkanlar'ın en büyük camisi

Türkiye'nin desteğiyle 2015 yılında yapımı başlanan Namazgah Cami, Balkanlar'ın en büyük camisi olarak inşa edildi. İç tezyinatını Nakkaş Semih İrteş'in yaptığı camide, 4 adet 50 metre yüksekliğindeki minaresi ve 35 metre yüksekliğindeki kubbesi, Osmanlı mimarisini çağrıştıran detaylar bulunuyor. Cami, hem içeride hem de dışarıda toplam 10 bin kişiye aynı anda ibadet etme imkanı sunacak. Cami, sadece ibadet mekanı olarak değil, aynı zamanda bir sosyal merkez olarak da hizmet verecek. Bünyesinde bir kültür merkezi, kütüphane, sergi salonu, konferans salonu ve Kur'an okulu gibi alanlar barındırıyor. Caminin yanında bir "Birlikte Yaşama Müzesi" de kurulacak.

Caminin, yalnızca bir ibadet yeri olmanın ötesinde, Tiran'ın kültürel ve sosyal yapısında da önemli bir yere sahip olması bekleniyor. - TİRAN