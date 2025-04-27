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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arapça öğretmeni Ahmet Karaman'ın cenaze namazına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arapça öğretmeni Ahmet Karaman'ın cenaze namazına katıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki Arapça öğretmeni Ahmet Karaman'ın cenaze namazına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki Arapça öğretmeni Ahmet Karaman'ın cenaze namazına katıldı. Başsağlığı mesajı yayımlayan Erdoğan, "Arapça hocalarımızdan, değerli eğitimci Ahmet Karaman Beyefendi'yi bugün ebediyete uğurladık. Hocamıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli ailesine, talebelerine ve İmam Hatip camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrenciliği döneminde Arapça öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Karaman hayatını kaybetti. Karaman için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, "Vefat haberini üzüntüyle aldığımız, İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki Arapça hocalarımızdan, değerli eğitimci Ahmet Karaman Beyefendi'yi bugün ebediyete uğurladık. Hocamıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli ailesine, talebelerine ve İmam Hatip camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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