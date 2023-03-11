Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aramıza yeni katılacak dostlarla 14 Mayıs destanını yazacağız

AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6'lı Masa'yı hedef alıp önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "14 Mayıs destanını bir süredir beraber yol yürüdüğümüz aramıza yeni katılan ve katılacaklarla Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacağız" dedi. AK Parti heyeti dün Cumhur İttifakı'na katılmaları teklifi ile Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda videokonferans yoluyla açıklamalarda bulundu. Erdoğan Millet İttifakı'na sert sözlerle yüklenirken önemli mesajlar da verdi.

"14 MAYIS DESTANINI BİRLİKTE YAZACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "14 Mayıs seçimlerinde de hem cumhurbaşkanlığında hem milletvekilliğinde zafere ulaşacağımızdan şüphe duymuyoruz. Amacımız ülkemizi demokrasi ve kalkınma yolunca elde ettiği kazanımları Türkiye Yüzyılı'nın girizgahı olarak yeni bir dönemin kapılarını açmaktır. 14 Mayıs destanını bir süredir beraber yol yürüdüğümüz aramıza yeni katılan ve katılacaklarla Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacağız. Deprem yaralarını sararak, yıkılan şehirleri yeniden ihya ederek başlayacağız. İstihdamı, üretimi, ihracatı katlayacak, insanlarımızın refahını yükseltecek programı da kararlılıkla sürdüreceğiz."

YENİDEN REFAH PARTİSİ İLE GÖRÜŞTÜLER

Öte yandan dün AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında heyet, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Görüşmenin ardından konuşan Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı'na katılma taleplerini Erbakan'a ilettiklerini belirterek, "Sayın Genel Başkan ve arkadaşları bu konuda kendi değerlendirmelerini yapacaklar." dedi. Fatih Erbakan ise, "Cevabımızı kendilerine en kısa zamanda ileteceğiz." ifadelerini kullandı.

Son günlerde Anavatan Partisi ve DSP'nin de Cumhur İttifakı'na katılacağı siyaset kulislerinde iddia edilmişti.