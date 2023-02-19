Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasını kabrinde ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasını kabrinde ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının kabrini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasını kabrinde ziyaret etti
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının kabrini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kısıklı'daki evinden çıkarak, Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret ettikten sonra Kısıklı'daki konutuna geri döndü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika