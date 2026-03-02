Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya Şansölyesi Merz ile Telefon Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'a yönelik saldırılar ve ardından yaşanan çatışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, bölgede kalıcı sükunetin sağlanabilmesi için barış odaklı temasların artırılmasının ve tarafların diyalog kurulmasının önemine vurgu yaptı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile telefonda gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran'a yönelik saldırılar ve sonrasındaki çatışmalı süreç ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgemizdeki çatışmaların bölgesel ve küresel güvenliği olumsuz etkilediğini belirtti. Cumhurbaşkanımız, bölgede kalıcı sükuneti sağlamak için barış odaklı temasları artırmanın ve tarafları diyalog zeminine dönmeleri için teşvik etmenin mühim olduğunu da ifade etti" denildi.

