Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merz ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İran'a yönelik saldırılar ve sonrasındaki çatışmalı süreç ele alındı.

Bölgedeki çatışmaların bölgesel ve küresel güvenliği olumsuz etkilediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede kalıcı sükuneti sağlamak için barış odaklı temasları artırmanın ve tarafları diyalog zeminine dönmeleri için teşvik etmenin mühim olduğunu da ifade etti.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 3 günde öldürülen asker sayısı
Hainlikle suçlanan İranlı komutanın fotoğrafı Tel Aviv'e asıldı

Fotoğraf Tel Aviv'den!
İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı

İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
İranlı kızlar Hamaney'in ölümünün ardından 'Trump dansı' akımı başlattı

Rejim destekçileri görmesin
İsrail'in vurduğu şehirler bu hale geldi

İsrail dört bir yanı vuruyor! Şehirler bu hale geldi
İran'da Hamaney sonrası iktidar mücadelesi ve güç dengeleri

İran'da Hamaney sonrası iktidar mücadelesi ve güç dengeleri
Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai'de mahsur kaldı

Ateş çemberinde mahsur kaldılar