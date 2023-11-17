Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Başbakanlık binasında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'deki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Bellevue Sarayı'nda Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier ile baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından Bellevue Sarayı'ndan ayrıldı. Erdoğan, daha sonra Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile baş başa görüşmek üzere Başbakanlık binasına hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanlık binasında Scholz tarafından karşılandıktan sonra iki lider basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan ve Scholz basın toplantısının ardından baş başa görüşmeye geçti. Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra bölgesel konular ele alındı. - BERLİN