Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. - İSTANBUL