Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Şerif ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü Töreni kapsamında bulunduğu Bakü'de temaslarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, askeri geçit töreninin ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Asım Munir de hazır bulundu. - BAKÜ