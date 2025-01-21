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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu'yu kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Erzincan'da merkeze bağlı Beşsaray köyünde ikamet eden, toplumsal barışın sağlanmasında önemli rol oynayan Ahmet Uğurlu, Erzincan'da saygı gören kanaat önderi olarak biliniyor. Hıdır Abdal Sultan Ocağı dedelerinden olan Uğurlu, katıldığı etkinlikler ve yaptığı konuşmalarla birleştirici bir rol üstlenerek farklı kesimlerden insanları bir araya getirmesiyle biliniyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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