Erdoğan: Alaska Görüşmeleri Rusya-Ukrayna Savaşının Sonlandırılması İçin İvme Kazandırdı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Alaska görüşmelerinin Rusya- Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırdığını belirterek, "Alaska Zirvesi'ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasında Alaska'da gerçekleştirilen görüşmeler, Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır. Alaska Zirvesi'ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz. Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır" ifadelerini kullandı.