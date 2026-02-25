Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komiyonu raporuna ilişkin, "Şimdi süren bu sürecin yeni aşaması başlayacak. Partimizin ve ittifakımızın sorumluluğu biraz daha artacak. Meclisimiz yeni aşamada da elbette lokomotif rol üstlenecek." dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, demokrasiye kurulan tuzaklara, milletin birliğine ve dirliğine yönelik saldırılara, sığ ve sahte gündemlere sıkıştırmaya çalışan oyunlara rağmen hedeflerine sağlam adımlarla ilerlediklerini ifade etti.

Cumhur İttifakı olarak geçen yıl başlattıkları ve bir devlet projesi olarak yürüttükleri "Terörsüz Türkiye" sürecinde 16 aylık zaman diliminde kayda değer mesafeler alındığını ve ümit verici gelişmeler yaşandığını kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"En son Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 5 Ağustos'tan bu yana sürdürdüğü müzakere ve mütalaalarını geçen hafta tamamladı. Komisyonda temsil edilen tüm siyasi parti gruplarının mutabakatıyla 47 kabul, 1 çekimser ve 2 ret oyuyla nihai rapor onaylandı. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ilk günden itibaren sergilediğimiz yapıcı ve uzlaşmaya açık tutumu rapor aşamasında da aynen devam ettirdik. Komisyonun misyonunu layıkıyla yerine getirebilmesi için kritik kavşaklarda riske girmek dahil üzerimize ne düşüyorsa ziyadesiyle yaptık. Gerek Meclis Başkanımız gerekse partimizi komisyon bünyesinde temsil eden arkadaşlarımız, fevkaladenin fevkinde bir gayret gösterdiler. Özellikle komisyonun odağından sapmasına, kuruluş gayesiyle ilgisi ve alakası olmayan gündemlerle sulandırılmasına izin vermedik. Hamdolsun sonuçta diğer siyasi parti gruplarının da katkısıyla sürecin bir aşamasını daha suhuletle aşmayı başardık."

"İşbirliğini doruğa çıkarmamız gereken bir döneme giriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, 137 kurum ve kişiyi dinlediğini, Komisyonda 4 bin 200 sayfa tutanak tutulduğunu ve kapsamlı bir istişare sürecinin ardından hazırlanan raporun da bundan sonra yapılması gerekenlere dair çok değerli bir yol haritası ortaya koyduğunu vurguladı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şunu açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki tam bir demokratik olgunluk, eksiksiz bir istişare ve siyasi tarihimizde örneği az görülen siyasi bir uzlaşma neticesinde kaleme alınan rapor bir tavsiye belgesi olduğu kadar tarihi bir belge özelliğindedir. Rapor, Türkiye'nin ortak geleceğine, 86 milyonun kardeşliğinin bir kat daha sağlamlaştırılmasına atılan çok değerli bir imzadır. Raporun içerisinden kelimeleri cımbızla çekerek spekülasyon yapma hevesinde olanların sürecin selametine hizmet etmediği aşikardır. Meselenin memnuniyet verici yanı raporu ve süreci gölgelemek isteyenlerin azınlıkta olması milletimizin ekseri çoğunluğuyla 'Terörsüz Türkiye', bölge hedefini tam manasıyla sahiplenmesidir. Rapora damga vuran uzlaşı ruhunu çok kıymetli buluyoruz. Siyaset kurumu özellikle bundan sonra atılacak adımlar açısından hem çok ciddi bir enerji hem de büyük bir güven toplamıştır. Şimdi süren bu sürecin yeni aşaması başlayacak. Partimizin ve ittifakımızın sorumluluğu biraz daha artacak. Meclisimiz yeni aşamada da elbette lokomotif rol üstlenecek. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak aramızdaki dayanışmayı, eş güdümü ve işbirliğini doruğa çıkarmamız gereken bir döneme giriyoruz."

"Şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi incitmeden hareket ettik"

Erdoğan, sürecin yeni aşamasını da uhulet ve suhuletle yönetip, önce "Terörsüz Türkiye", ardından terörsüz bölge hedeflerine vasıl olacaklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar attığımız her adımda, verdiğimiz her kararda, uygulamaya koyduğumuz her politikada, devletimizin ciddiyetine yakışır biçimde şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi incitmeden hareket ettik. Aynı şekilde devam edeceğiz, bunda kararlıyız. Büyük devlet olmak, büyük düşünmekle mümkündür. Biz tarihiyle olduğu kadar vicdanı ve aklıyla da büyük bir devletiz. İnsanlığa asırlar boyunca nizam vermiş büyük bir milletiz. Onun için büyük düşüneceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin gücüne güveneceğiz. Türk milletinin ezeli ve ebedi kardeşliğine sonuna kadar inanacağız. Şurası bir gerçek ki Türkiye 23 yıllık çetin mücadeleler neticesinde bölgesel ve küresel bir güç olma yolunda tarihi bir fırsat yakalamıştır. Bunun önünü kimse kesemez. Buna biz izin vermeyeceğiz. İnanıyorum ki milletim de izin vermeyecek. Ortak geleceğimizi özellikle hafızamızda iz bırakan acılar üzerine inşa edemeyiz. Umutları büyütmek, müşterek zeminimizi genişletmek mecburiyetindeyiz."

Diğer siyasi partilerden de beklentilerinin komisyondaki demokratik, uzlaşmacı, müspet ve makul duruşlarını Meclis çalışmalarında da aynıyla devam ettirmeleri olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bin yıllık kardeşliğin önünde bugüne kadar hiçbir fesat odağı duramadı. Bugün de sınırlarımızın ötesine taşan bu kucaklaşma ve muhabbet selinin önünde durmaya çalışanlar olursa o sel herkesi önüne katıp sürükleyecek ve bu topraklardan süpürecektir. Biz 23 yıldır yaptığımız gibi nefreti ve öfkeyi çoğaltan değil, adaleti, hakkı, hukuku, demokrasiyi savunan tarafta yer alacak herkesin bir olduğu, beraber olduğu, barış içinde kardeşçe yaşadığı bir Türkiye için mücadele edecek, bu uğurda gerektiğinde fedakarlıkta bulunmaktan asla çekinmeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'ten çıkışı sırasında bir basın mensubunun sorusu üzerine, İmralı'nın Adalet Bakanlığı tarafından işletilen bir cezaevi olduğunu söyledi.