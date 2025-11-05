Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz gecesi kurulan Cumhur İttifakı'nın surlarında gedik açılmasına asla izin vermeyeceğiz. Aramızda çatırdama ve çatlak arayanları, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Gezi olaylarının, 17-25 Aralık darbe girişiminin, 15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişimin Türkiye'ye, Türk ekonomisine, dış politikaya verdiği zararı, İstiklal Savaşı öncesindeki işgal güçlerinin bile vermediğini vurguladı.

"Hep birlikte takip ediyoruz, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin içini boşalttılar, belediyeye işi düşen herkesi haraca bağladılar, milyarlarca lirayı siyaseti dizayn etmek için seferber ettiler, yetmedi, yabancı istihbarat örgütleriyle iş tuttular." ifadesini kullanan Erdoğan, bu zihniyete ve ihanet şebekesine, Türkiye'nin hasımlarıyla iş tutan anlayışa karşı ayakta durduklarını, mücadele ettiklerini, aynı zamanda ülke için hizmet ürettiklerini söyledi.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın gerçekleştirildiği salonda, "AK Parti iktidarları döneminde son 23 yılda yapılanlara" ilişkin video izletildi.

Videonun ardından konuşmasına devam eden Erdoğan, AK Parti tarafından son 23 yılda yapılanları bir çırpıda saymanın mümkün olmadığını, yollar, köprüler, tüneller, konutlar, okullar, hastaneler, havalimanları, savunma sanayiindeki yatırımlarla 23 seneyi dolu dolu geçirdiklerini belirtti.

Son 23 yıldaki yatırım ve hizmetlere ilişkin Erdoğan, "Bunların hepsi dünyalıktır, bunların hepsi gelir geçer, inşallah daha iyileri de yapılır ancak biz öyle bir iş yaptık ki, Allah'a hamdolsun, asırlar boyunca etkisini sürdürecek. Biz, 23 yılda, bir gençlik, bir nesil yetiştirdik. Özgüvenli, imanlı, yerli bir gençlik yetiştirdik." sözlerini sarf etti.

"Bu nesil, bizim yapamadıklarımızı da yapacak"

Necip Fazıl Kısakürek'in Gençliğe Hitabesi'nden "Maya tutması için 30 küsur yıldır kıvrandığım bu gençlik karşısında uykusuz, susuz, ekmeksiz, başımı secdeye mıhlayıp bir ömür Allah'a hamdetme makamındayım." sözlerini okuyan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mesele bu. Biz işte o mirası devraldık. Üstadın mirasına sahip çıktık. '23 yılda ne yaptınız?' derlerse, 23 yılda en başta Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koyacak bir gençlik yetiştirdik. Onun için geleceğe dair asla umutsuz, asla karamsar değilim. Siz bakmayın cadı kılığına giren 3-5 kimliksize, siz takılmayın alkol şişelerinden haç yapan 3-5 şarlatana. Bu ülkede, alnı secdede, milletine saygılı, vatanına aşkla bağlı, nereden geldiğini bilen, nereye gittiğini bilen, ayakları vatan toprağına sapasağlam basan fedakar, cefakar, eğitimli, donanımlı, dürüst, ahlaklı bir nesil var ve sayıları da her geçen gün artıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse eski karanlık günlerin hayalini kurmasın. Kimse de eski kara günler geri gelir diye kaygılanmasın. Bu gençlik, kendisi, ailesi, çocukları, torunlarıyla Türkiye'ye, Anadolu kıtasına sahip çıkacak, o dava taşını inşallah çok daha yükseklere taşıyacaktır. Bizi milletimiz takdir ediyor ama bizdenmiş gibi görünüp de 'yok şunu yapmadınız, yok bunu yapmadınız' diyenler bilsin ki, bu gençlik, bu nesil, bizim yapamadıklarımızı da yapacak." dedi.

Ömürlerinin, siyasi tarihlerinin mücadele, direniş ve savunmayla geçtiğinin altını çizen Erdoğan, "Bizden sonraki nesiller ise bizim açtığımız yolda, dosdoğru bir istikamette, sağlam bir zeminde Türkiye'yi zirvelere taşıyacak. 3 Kasım'ın anlamı işte budur. 3 Kasım, seçimlerden bir seçim değildir. 3 Kasım, okun yaydan fırladığı, Türkiye'nin potansiyelini yeniden keşfettiği, Türkiye'nin şahlanışa geçtiği, şaha kalktığı bir sürecin başlangıcıdır." diye konuştu.

Erdoğan, 3 Kasım'ın, milletin istiklal ve istikbal mücadelesinde yepyeni bir milat olduğunu ve oradan geri dönüş olmayacağını vurgulayarak, artık Türkiye'nin girdiği bu yoldan saptırılamayacağını ve rayından çıkarılamayacağını vurguladı.

Millete özgüvenini yeniden kazandırdıklarını, ülkenin ufkunu yeniden aydınlattıklarını dile getiren Erdoğan, "Bu ülkeye çok sağlam karakterli bir nesil kazandırdık. Biz bir emanet devraldık ve o emanete sıkı sıkıya sahip çıktık. Emin olunuz, bizden emaneti alacak olanlar, tıpkı bizim gibi o emanete sahip çıkacak sağlam karakterli nesiller, Türkiye'yi büyütmeye, yüceltmeye, inşallah daha güçlendirmeye devam edecekler. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Bir kez daha destek, teveccüh ve hayır duaları için aziz milletime en kalbi şükranlarımı ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 18 Kasım 2002'den bugüne kadar gerek hükümette, gerek parlamentoda, gerekse parti çatısı altında birlikte yol yürüdüğü, mücadelede ettiği, ülkeye birlikte hizmet ettiği herkese teşekkür etti.

"Cumhur İttifakı'nın surlarında gedik açılmasına asla izin vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada şunu da bir kez daha açık ve net söylemek istiyorum; 15 Temmuz gecesi kurulan Cumhur İttifakı'nın surlarında gedik açılmasına asla izin vermeyeceğiz. Aramızda çatırdama ve çatlak arayanları, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz." dedi.

Yeşil Vatan Seferberliği'ne herkesin destek olması çağrısında bulunan Erdoğan, başta yangınlardan zarar gören ormanlar olmak üzere 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.

Ağaçlandırma seferberliğinin ilk adımının, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olacağını aktaran Erdoğan, "81 il, 922 ilçede, 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızla birlikte fidanlarımızı toprakla buluşturacağız. 13,8 milyonla 2019 yılında kırdığımız, bir günde fidan dikme rekorunu, bu yıl yine birlikte aşmayı hedefliyoruz. Gelin hep birlikte yeşil vatana olan sevgimizi gösterelim, geleceğe nefes olalım." diye konuştu.

Erdoğan, milletvekillerine meclis çalışmalarında başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönündeki sözlerinin sorulması üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı bu konuda ne derse ona uyarız." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Devlet Bahçeli ile yakın zamanda bir görüşme yapacak mısınız?" sorusuna, "Niye olmasın, Cumhur İttifakı'mız. Her şey olabilir." yanıtını verdi.

