Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti olarak 23 yıldır 'Halka Hizmet Hakk'a Hizmettir' şuuruyla hareket eden bir kadroyuz. Milletin emanetini yere düşürmemek için geceyi gündüze katıyoruz." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika