Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'den aday olmak isteyenler önce AFAD'A bağış yapacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen basın toplantısında seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasıyla ilgili kararnameyi imzaladı. Toplantıda AK Parti'nin aday belirleme süreciyle ilgili de konuşan Erdoğan, "Partimize adaylık başvurusu yapacak herkes önce asgari rakam tutarını AFAD'ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatıracaktır. Bu kararın diğer partilere örnek olacağına da inanıyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 116'ncı maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak, seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesine karar verdi.
Beştepe'de düzenlenen basın toplantısında kararı imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin aday belirleme sürecine ilişkin de konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti'den milletvekili adayı olacaklarla ilgili bir karar aldım. Partimize adaylık başvurusu yapacak herkes önce asgari rakam tutarını AFAD'ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatıracaktır.
Yapacakları cömert bağışlarla deprem yaralarının sarılmasına katkıda bulunacak tüm arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Bu kararın diğer partilere örnek olacağına da inanıyorum."
Bu Pazar seçim olsa sizce kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) March 8, 2023