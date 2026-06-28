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Erdoğan'dan Sapanca'da kritik toplantı sonrası İstanbul'a dönüş

Erdoğan'dan Sapanca'da kritik toplantı sonrası İstanbul'a dönüş
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'a doğru yola çıktı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'a doğru yola çıktı.

Sapanca ilçesinde "Çeyrek Asırlık Destan AK Parti" temasıyla düzenlenen 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan kapanış konuşmasının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otelin giriş bölgesinde vatandaşların ısrarı üzerine yanlarına giderek sohbet edip fotoğraf çekildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan İstanbul'a doğru yola çıktı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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