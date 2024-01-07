Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını "Şemmame" türküsünün ezgileri eşliğinde açıkladı

Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, AK Parti'de kritik gün geldi çattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti'nin İstanbul dahil 26 il için belirlediği adayları resmen duyurdu. AK Parti'nin yerel seçim şarkıları da salonda yankılandı.

YENİ SEÇİM ŞARKILARI SALONDA YANKILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıkladı. Erdoğan, "Araştırmalar sonunda adaylarımızı belirledik. 30 yıllık birikim ve donanıma sahibiz. Türkiye'de belediyecilik anlayışında yepyeni bir çığır açtık. Elde ettiğimiz başarılarla ülke yönetimine talip olduk." dedi.

"ŞEMMAME" TÜRKÜSÜNÜN EZGİSİ DE EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylarını alfabetik sıraya göre açıkladı. Cumhurbaşkanı yeni adayları anons ettiği sırada seçim şarkısında "Şemmame" türküsünün ezgileri çaldı. Adaylar açıklandığında seçim şarkısındaki ezgilerin değişmesi dikkatlerden kaçmadı.