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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye Gitti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a ulaştı. Erdoğan'ı havaalanında üst düzey yetkililer karşıladı ve ziyaret sırasında önemli temaslar gerçekleştirmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye geldi

NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'nin New York şehrine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta kaldığı süre içinde önemli temaslar gerçekleştirmesi bekleniyor.

John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve beraberindeki yetkililer de ABD'ye geldi.

Erdoğan, ABD ziyareti kapsamında BM 79. Genel Kuruluna katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye Gitti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜLYA KEKLİK - Politika

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