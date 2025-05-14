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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD, Suudi Arabistan ve Suriye liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD, Suudi Arabistan ve Suriye liderleriyle görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile çevrim içi toplantıda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile çevrim içi toplantıda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden toplantıya katılan Erdoğan, bölgesel gelişmeler ve Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunu ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması yönündeki kararının "tarihi önemde" olduğunu belirterek, bu adımın diğer yaptırım uygulayan ülkelere de örnek teşkil edeceğine inandığını vurguladı. Türkiye'nin Şam yönetiminin özellikle DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelesine destek vermeyi sürdüreceğini ifade eden Erdoğan, bölgesel istikrarın tesisi için iş birliğinin önemine dikkat çekti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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