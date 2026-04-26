Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız, görüşmede ABD Başkanı Trump'a Washington'da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde meydana gelen saldırı girişimi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşananları demokrasi ve basın hürriyetine yapılmış menfur bir eylem olarak gördüğünü, yaralanan güvenlik görevlisine de acil şifa dilediğini belirtti" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı