Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile İran-İsrail gerilimini görüştü

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin İran ile İsrail arasındaki gerilimi yakından takip ettiğini, Türkiye'nin başlatılan nükleer müzakereleri, anlaşmazlığın çözümü için tek yol olarak gördüğünü ifade etti. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin anlaşmazlığın çözümü için nükleer müzakerelerin devam etmesi gerektiğine dair görüşünü desteklediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin gerilimde kontrol dışı bir tırmanmanın önlenmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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