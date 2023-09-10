Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'da düzenlenen G20 Zirvesi çerçevesinde Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'da düzenlenen G20 Zirvesi çerçevesinde Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, başkent Yeni Delhi'de Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği için atılacak adımlar ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşmesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti. - YENİ DELHİ