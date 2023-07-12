Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. Görüşmeye MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç de katıldı.