Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika