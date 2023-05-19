Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sinan Oğan soruldu, tek cümlelik yanıt verdi

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde CNN International'a konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'ın ikinci turda belirleyici olacağı yönündeki soruya yanıt verdi. Erdoğan "Ben bu şekilde müzakere etmeyi seven biri değilim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN International'dan Becky Anderson'a Türkiye seçimleri ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SİNAN OĞAN SORUSUNA TEK CÜMLELİK YANIT

Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilen özel röportajda Erdoğan'a ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda belirleyici olup olmayacağı sorusu da yöneltildi. Erdoğan bu soruya "Ben bu şekilde müzakere etmeyi seven biri değilim" yanıtını verdi.

"RAKİBİM BİZE KARŞI 15 SEÇİME KATILDI, HER SEFERİNDE KAYBETTİ"

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimler ve 2. tur hakkında konuşan Erdoğan,"Şu anki rakibim bize karşı 15 seçime katıldı. Her seferinde de kaybetti. Seçimlerin ikinci turu önümüzdeki pazar olacak. Milletimin güçlü bir Türkiye demokrasisi adına hareket edeceğinden eminim. Ve insanımızın bizi yüzüstü bırakmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"28 MAYIS SEÇİMİ TÜRK DEMOKRASİSİ İÇİN YENİ BİR DENEYİM"



28 Mayıs'ta yapılacak seçimin ikinci turu için Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu, Türk demokrasisi için yeni bir deneyimdir. Halkımın önümüzdeki Pazar günü yapılacak seçimlerde güçlü bir demokrasi için sahneye çıkacağına inanıyorum' değerlendirmesinde bulundu.

"SINIRDA ASKERİ VARLIĞIMIZIN TEK NEDENİ TERÖRLE MÜCADELE"

Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör yapılanmasına dikkat çeken Erdoğan "Putin ile dostluğum sayesinde, özellikle Suriye'nin kuzeyinde teröre karşı mücadelemizde yakın işbirliği ve dayanışma gerektiren bir kapı açabileceğimizi düşündük" dedi.

Türkiye'nin kuzey Suriye'deki varlığını sürdüreceğinin altını çizen Erdoğan, "900 kilometreden fazla sınırımız var ve bu sınırlardan ülkemiz üzerinde sürekli bir terör tehdidi var. Sınırda askeri varlığımızın olmasının tek nedeni terörle mücadeledir. Tek sebep bu" ifadelerini kullandı.