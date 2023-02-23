Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesini duyuran vatandaş, şikayetini bizzat iletti: En büyük zararı o verdi

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesini duyurmayı başaran bir vatandaş, "Sayın Cumhurbaşkanım burada bir müteahhit iş yaptı. Yaptığı konutların hepsi yerle bir oldu. İlçemize en büyük darbeyi o kişi verdi. Bu kişi şu an yakalanmadı" dedi. Bunun üzerine Erdoğan, o esnada yanında bulunan Bakan Kurum'u işaret ederek "Murat Bey ilgilenecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından incelemelerde bulunmak ve çalışmaları yerinde görmek üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte salı günü Nurdağı'na geldi.

ERDOĞAN'A ŞİKAYET ETTİ: EN BÜYÜK DARBEYİ O VERDİ

İnceleme yaptığı sırada bir vatandaş elindeki şikayet mektubunu göstererek "Sayın Cumhurbaşkanım sizinle görüşmek istiyorum" diye bağırdı. Korumaların "Verin biz veririz" demesinden sonra devreye giren Erdoğan, vatandaşı dinlemeye başladı. Bunun üzerine vatandaş, "Sayın Cumhurbaşkanım burada bir müteahhit iş yaptı. Yaptığı konutların hepsi yerle bir oldu. İlçemize en büyük darbeyi o kişi verdi. Bu kişi şu an yakalanmadı" dedi.

ERDOĞAN, BAKAN KURUM'U İŞARET ETTİ

Bunun üzerine Erdoğan yanındaki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u göstererek, "Murat Bey ilgilenecek" dedi. Şikayetçi vatandaş daha sonrasında, "Cumhurbaşkanım bir şey söyleyeceğim. Valimiz buradaysa, Valimiz de burada. Sayın Süleyman Soylu'ya da dilekçemizi veriyoruz" diye devam etti.