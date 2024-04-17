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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda ve Nikaragua Büyükelçilerini Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda Büyükelçisi Charles Kayonga ve Nikaragua Büyükelçisi Tatiana Daniela Garcia Silva'yı kabul etti. Kabulde büyükelçiler, güven mektuplarını sunarak ailelerini ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdim etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Büyükelçisi Kayonga ve Nikaragua Büyükelçisi Silva'yı ayrı ayrı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda Büyükelçisi Charles Kayonga ve Nikaragua Büyükelçisi Tatiana Daniela Garcia Silva'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Ruanda ve Nikaragua büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilerin, ailelerini ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Ruanda Büyükelçisi Kayonga ve Nikaragua Büyükelçisi Silva'yı ayrı ayrı kabul etti. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Büyükelçilik Nikaragua Diplomasi Politika Haberler

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