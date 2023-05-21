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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hatay'da sevgi seli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hatay'da sevgi seli

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hatay'da sevgi seli Hatay'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hatay'da sevgi seli

HATAY - Hatay'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinden sora deprem bölgesine yaptığı ziyaretler çerçevesinde bugün de Hatay'a geldi. Hatay Havalimanına geldikten sonra seçim otobüsüyle halkla buluşacağı yere doğru yola çıkan Erdoğan yoğun ilgiyle karşılaştı. Vatandaşlar Erdoğan'ı görmek için birbiriyle yarıştı. Erdoğan bu büyük ilgi karşısında kayıtsız kalmayarak çocuklara oyuncak dağıttı. Erdoğan, daha sonra halkla buluşacağı yere doğru hareket etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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