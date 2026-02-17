Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Etiyopyalı çocuklardan coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Etiyopyalı çocuklardan coşkulu karşılama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Uluslararası Kongre Merkezi'ne girişinde çocuklar ve gençler tarafından coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Uluslararası Kongre Merkezi'ne girişinde çocuklar ve gençler tarafından coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Etiyopya'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Addis Ababa'daki Ulusal Saray'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile düzenlenen ortak basın toplantısının ardından onuruna düzenlenecek akşam yemeği için Addis Ababa Uluslararası Kongre Merkezi'ne geçti. Erdoğan, Başbakan Ahmed Ali ile birlikte kongre merkezi girişinde çocuklar ve gençler tarafından sevinç gösterileriyle karşılandı. Neşeli tezahüratlar eşliğinde Türkiye ve Etiyopya bayraklarını dalgalandıran çocuklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Ahmed Ali ile fotoğraf çekildi. - ADDİS ABABA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı

Galatasaray, Juventus'u cehennemden çıkarmadı
Ölüm meleğini mi gördü? Mutfakta can veren kadının son anlarına bakın

Ölüm meleğini mi gördü? Mutfakta can veren kadının son anlarına bakın
İzmir'de sağanak yağışta cadde ve sokaklar göle döndü

Şehrin çilesi bitmiyor! Birkaç saatte bu hale geldi
Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu

Al Nassr'ın yıldız ismi Müslüman oldu
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü şarkıcıdan ilk açıklama
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı

Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü

ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü