Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Etiyopyalı çocuklardan coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Etiyopya'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Addis Ababa'daki Ulusal Saray'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile düzenlenen ortak basın toplantısının ardından onuruna düzenlenecek akşam yemeği için Addis Ababa Uluslararası Kongre Merkezi'ne geçti. Erdoğan, Başbakan Ahmed Ali ile birlikte kongre merkezi girişinde çocuklar ve gençler tarafından sevinç gösterileriyle karşılandı. Neşeli tezahüratlar eşliğinde Türkiye ve Etiyopya bayraklarını dalgalandıran çocuklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Ahmed Ali ile fotoğraf çekildi. - ADDİS ABABA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı