Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mitinginde Bahçeli'den HDP'ye yaylım ateşi

AK Parti heyetinin anayasa değişikliği için Meclis'te HDP heyeti ile görüşmesinin yankıları sürüyor. Konuyla ilgili ne diyeceği merak konusu olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salı günkü parti grubunda yaptığı konuşmada "AK Parti heyetinin Anayasa değişikliğini görüşmek için Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi son derece doğal ve doğru bir adımdır. Görüşüldüğüne değil, çözümün nasıl olduğuna bakıyoruz" ifadelerine yer vermişti.

HDP'Yİ TOPA TUTTU

Bahçeli, bugün de partisinin Elazığ'da düzenlediği "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" mitinginde dikkat çeken ifadeler kullandı. Konuşmasında HDP'ye yönelik sert söylemlerde bulunan Bahçeli, "Zillet partileri, çatışma ve çelişki halindedir. Bölücü terörün siyaset ayağı HDP ise alayını markaja almıştır. Bir AK Parti heyetinin anayasa değişikliği konusuyla ilgili Meclis'te grubu bulunan partileri ziyaret etmesi ve bunu da bizim doğal karşılamamız, anlaşıldığı kadarıyla münafıkları rahatsız etmiştir. Bizim gözümüzde PKK neyse HDP odur. Bu kesindir. HDP neyse CHP aynısıdır. Bu da belgelidir" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle;

2023 yılı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümüdür. 2023 yılı, lider ülke Türkiye'nin önsözüdür, ön yüzüdür. 2023 yılı, 13'üncü Cumhurbaşkanı'yla birlikte 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin yapılacağı demokrasi ve sandık yılıdır. 2023 yılına hazır mısınız? 2023 yılında sandığa gidecek misiniz? Bu atılgan iradeniz, bu tavizsiz ifadeniz, Türkiye üzerinde hesap yapanların uykularını kaçırıyor, dengelerini sarsıyor. Kötü niyetli hiç kimse boş hayale kapılmasın, boşuna heves etmesin. Çünkü Cumhur İttifakı, alayına birden göğüs germeye ve kirli oyunlarını birer birer bozmaya muktedirdir. Artık 2023 seçimlerine az bir süre kalmıştır. Kader anı yaklaşmaktadır. Demokratik hesap günü ufukta görülmektedir. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi, TBMM'de milletvekili sayısı ve siyasal destek itibariyle çok güçlü bir MHP grubunun ve Cumhur İttifakı'nın ortaya çıkmasıdır. Türk milletine yeni bir anayasa kazandırmak için Cumhur İttifakı olarak, Meclis'te nitelikli çoğunluğa ulaşmamız lazımdır. Amacımız budur, arzumuz budur, arayışımız buna yöneliktir.

"TERÖRLE MÜCADELEYE KARŞI ÇIKAN KILIÇDAROĞLU'DUR"

Türkiye'yi yabancı ülkelerde şikayet edip adeta düşman sevindiren yüzsüzlerle ortak bir geleceğimiz yoktur. Türkiye'nin kuyusunu kazanlara tahammülümüz çoktan bitmiştir. CHP Genel Başkanı, selin içinde sürüklenen bir kütüğe dönüşmüştür. Eylemleriyle beslediği, fıtratıyla bilediği siyasi nefretini Türkiye'ye karşı silah gibi kullanmaya başlamıştır. PKK'ya kol kanat gerip arka çıkan, Kılıçdaroğlu'dur. FETÖ'yü aklama sözü veren, Kılıçdaroğlu'dur. Terörle mücadeleye karşı çıkan, Kılıçdaroğlu'dur. Yalan üstüne yalan söyleyen, Kılıçdaroğlu'dur. Bu Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, uçurumun kenarındadır. Aynı zamanda Türkiye'nin huzur ve güvenliğini de tehdit etmektedir. Londra'ya giderken 'Temiz para bulacağım' dedi. Bu şaibeli yolculuğa çıkmadan evvel, Türkiye'yi uyuşturucu ticareti yapmakla suçladı. Askerimize ve polisimize en hayasız iftiraları reva gördü. Cari açığın uyuşturucu paralarıyla kapatıldığını vicdanı sızlamadan telaffuz etti. Ülkemizin gri listede olduğunu utanmadan iddia etti. Asıl bu listede bulunan Birleşik Krallık'tan haberi olmadığını da cahilce söyledi.

"CHP, KURULUŞ ÇİZGİSİNDEN BÜTÜNÜYLE UZAKLAŞMIŞTIR"

Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin Türkiye alerjisi, tamir ve tedavi edilemeyecek boyutlardadır. Bu muhalefet anlayışı olduktan sonra düşmana gerek bile yoktur. Dünyanın hangi medeni ve gelişmiş ülkesinde kendi devletini suçlayan, kendi milletine sırtını dönen bir muhalefet vardır? Dünyanın neresinde Kılıçdaroğlu gibi bir muhalefet partisi başkanı bulunmaktadır? Türkiye karşıtları, Kılıçdaroğlu'nu kafese sokmuş, ele geçirmiş, boyunduruk altına almıştır. Atatürk'ün kurduğu parti, rehin ve işgal edilmiştir. CHP, kuruluş çizgisinden bütünüyle uzaklaşmıştır. Kılıçdaroğlu, CHP'yi tanınmaz hale getirmiştir. Terörist Demirtaş'a özgürlük isteyen, CHP yönetimidir. Sorosçu Osman Kavala'ya avukatlık yapan, CHP yönetimidir. HDP'ye bakanlık vaadinde bulunan, CHP yönetimidir. Türkiye düşmanlarıyla düşüp kalkan, CHP yönetimidir. Milli haklarımıza, egemenlik hukukumuza dört bir koldan saldıran da bugünkü CHP yönetimidir.

"ONLAR ABD'YE GİDER, BİZ ELAZIĞ'IN HUZURUNDAYIZ"

Milli irade buradadır. Karar da milletin, söz de milletin, hüküm de milletindir. Milletin önünde ve üstünde hiçbir bir güç yoktur. Kılıçdaroğlu ve zilletin diğer ortaklarının dış güçlerden icazet beklentileri rezalettir, düpedüz teslimiyetçiliktir. Biz, binlerce kilometre uzaklıktaki bir benzinlikte Türkiye'nin siyasi ve yönetim geleceği hakkında alçak kurguların yapıldığı hamburgerli masalara oturmadık, Allah muhafaza, oturmayı aklımızdan dahi geçirmedik. Onlar ABD'ye gider, biz Elazığ'ın huzurundayız. Onlar Birleşik Krallık'ta sokağa düşer, biz Adıyaman'ın kalbindeyiz. Onlar zalimlerden medet umar, biz Diyarbakır'ın yüreğindeyiz. Onlar kapı kapı gezer, biz Malatya'nın gözündeyiz. Onlar muhannete minnet eder, biz Tunceli'nin gönlündeyiz.

"KİMİ ADAY GÖSTERECEKLERİ BELLİ DEĞİLDİR"

Bunların ciddiye alınacak, itibar edilecek hiçbir projesi, hiçbir vizyon hazırlığı yoktur. Temelleri çürük, kolonları yıkık, çatısı uçuk Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem lakırdısı dışında söyledikleri bir başka şey yoktur. Kaldı ki Türkiye'ye inançları yoktur. Türk milletine mensubiyet ve muhabbetleri buharlaşmıştır. Henüz kimi cumhurbaşkanı adayı gösterecekleri de derin bir anlaşmazlık ve tartışma konusudur. Altılı Masa; istikrarsızdır, iradesizdir, ilkesizdir. Dış güçlerle yan yana gelerek Türkiye'nin aleyhine sinsi bir tertibin içinde oldukları ayan beyan ortadadır. 2023 seçimlerine yaklaşık 7 ay kalmasına rağmen bir cumhurbaşkanı adayı bile çıkaramadılar. Kimi aday gösterecekleri belli değildir.