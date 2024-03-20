Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 yıl aradan sonra Karabük'e geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 yıl aradan sonra 22 Mart Cuma günü Karabük'e gelecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimleri öncesi Karabük'e gelecek. 22 Mart Cuma günü kentte olması beklenen Erdoğan halka hitap edecek.

En son 9 yıl önce toplu açılışlar için Karabük'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden kente gelecek olması Karabüklüleri heyecanlandırdı.

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun bir aradan sonra Karabük'te misafir etmekten onur duyduklarını söyleyerek, " Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız 22 Mart Cuma günü Karabük'te halkımıza hitap edecek. Düzenlenecek mitingimize tüm halkımızı davet ediyoruz" dedi. - KARABÜK