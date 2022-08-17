Cumhurbaşkanı Erdoğan, "17 Ağustos Depremi'nde" hayatını kaybedenleri andı Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " 17 Ağustos 1999 Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, aradan geçen 23 yıla rağmen acıları hiç dinmeyen yakınlarının hüznünü yürekten paylaşıyorum. Bir daha aynı trajedilerle sınanmamak için yürüttüğümüz çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. (Hidayet Türkyılmaz/İHA) İhlas Haber Ajansı / Politika Politika Güncel Haberler

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